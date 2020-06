Kiko Nogueira: "Um país que baba ovo para o Jornal Nacional merece cada novo Bolsonaro que a Globo gera"

"É impossível não lembrar que o JN é diretamente responsável pelo clima de ódio que se instaurou no país e desaguou em Jair Bolsonaro", enfatizou o jornalista Kiko Nogueira edit

247 - O jornalista Kiko Nogueira destacou em artigo publicado no DCM que apesar dos editoriais do Jornal Nacional, da Rede Globo, criticando o governo Jair Bolsonaro, "é impossível não lembrar que o JN é diretamente responsável pelo clima de ódio que se instaurou no país e desaguou em Jair Bolsonaro".

O artigo cita o discurso de Bonner sobre as omissões do governo frente à pandemia do novo coronavírus, em que o apresentador chama o governo Bolsonaro de “minoria barulhenta”. Mas destaca que "falta uma autocrítica, que não virá jamais".

"O regozijo com o show de Bonner e Renata é revelador do nosso caráter. O Brasil que baba ovo para o Jornal Nacional merece cada novo Bolsonaro que ela ajuda a gerar", afirma.

"Em nome de se livrar do PT, todos os recursos jornalísticos que porventura estejam sendo bem empregados hoje foram dirigidos para promover, por exemplo, a Lava Jato. Vazamentos repassados pela República de Curitiba foram publicados de maneira acrítica porque se tratava de destruir o lulismo", lembrou.

