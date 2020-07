Le Monde chama Paulo Skaf de “Berlusconi tropical” e diz que o empresário é “porta-voz de Bolsonaro”

Reportagem do Le Monde descreve Skaf como “poderoso chefão” da Fiesp que, por sua ambição em ser governador do estado de São Paulo, se tornou o principal aliado do governo no setor empresarial brasileiro edit

Revista Fórum - A edição desta terça-feira (21) do jornal francês Le Monde, um dos mais prestigiados da França, traz uma reportagem especial sobre o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, que é descrito como “Berlusconi tropical”.

A matéria também afirma que o empresário funciona como “porta-voz informal de Bolsonaro” no setor empresarial – recordando declaração do presidente em fevereiro, na qual afirmava, em tom de brincadeira, que teria “nomeado” Skaf –, condição a qual teria se sujeitado, segundo o texto, para conseguir o apoio do bolsonarismo para suas ambições de se tornar governador do estado de São Paulo.

Com o título de “Paulo Skaf: o ambicioso chefe dos chefes do estado de São Paulo”, a reportagem escrita pelo correspondente Bruno Meyerfeld faz um retrato crítico do empresário. Segundo a matéria, o “poderoso chefão” da Fiesp teria se oferecido para ser o principal aliado do bolsonarismo junto ao setor empresarial, em nome dos seus objetivos políticos.

