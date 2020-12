Leda Nagle defende medicamento contra coronavírus e é desmentida pelo filho

247 - A jornalista Leda Nagle, de 69 anos, foi desmentida pelo próprio filho, o ator Duda Nagle, depois de publicar no canal dela no YouTube um vídeo para falar sobre a recuperação do coronavírus. "Vitamina D em dose cavalar, direto, tudo isso eu fiz. Zinco, ivermectina de 15 em 15 dias", disse ela. "Agora é o seguinte: os médicos admitem, eu falei com vários, eles foram muito atenciosos, que a ivermectina de quinze em quinze dias pode ter ajudado meus sintomas a não serem tão fortes”, afirmou ela sobre o remédio que, a exemplo de hidroxicloroquina e azitromicina, não tem eficácia comprovada contra a Covid-19", acrescentou.

Ao lado da mãe, o filho rebateu a afirmação dela e afirmou que os sintomas dela foram graves em comparação com os das pessoas que pegam a doença no geral. "Só esclarecendo: Seus sintomas foram 'médio' para uma UTI em hospital. Não foi médio comparado a população que pega. Comparado a eles, [seus sintomas] foram graves (…)", continuou.

Em outro momento, a jornalista sugeriu que a internação em unidade semi-intensiva no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, teria sido "exagero".

O ator rebateu novamente. "Você bateu na trave. Você não sabe! Você estava dormindo, perdeu a noção do tempo, da realidade, com um monte de remédio. Por um triz você não teve que ir para a intensiva. A máquina já estava em 55%… A partir de 60%, você ia ser dopada para ficar desacordada. Foi no limite!", disse.

