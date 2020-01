Lorena Vieira, esposa de Rennan da Penha, diz ter sido vítima de racismo em agência do Itaú

Lorena Vieira, influenciadora e empresária, esposa do DJ Rennan da Penha, relata que funcionários chamaram a polícia após ela tentar movimentar a própria conta edit

Portal Forum - A influenciadora e empresária Lorena Vieira, esposa do DJ Rennan da Penha, denunciou um caso de racismo que aconteceu ao tentar movimentar sua conta no Banco Itaú nesta quinta-feira (30). Funcionários chamaram a polícia alegando que ela estava cometendo fraude.

“Fui retirada do banco Itaú pela polícia civil. Humilhada e esculachada. Por minha conta receber um bom dinheiro. E segundo eles, é FRAUDE E MAIS VÁRIAS COISAS. Meu dinheiro está PRESO e eu quase fui PRESA por NADA!!!!!! Não é pq eu sou preta e humilde que eu sou criminosa!!!”, denunciou em suas redes sociais.

Segundo ela, os funcionários do banco a fizeram esperar até o final do expediente bancário para, então, chamarem a polícia. “Itau e seus funcionários, racistas ou não? Preconceituosos ou não? Me fizeram esperar até o banco fechar, dizendo q estavam resolvendo meu problema é CHAMARAM A POLÍCIA??????”, publicou.