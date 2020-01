Ludmilla, alvo de ação de deputado, repudia 'cerceamento à liberdade de expressão cultural'

Cantora, cuja apresentação no programa de Fátima Bernardes foi motivo de reclamação à PF pelo deputado e pastor Otoni de Paula (PSC-RJ), repudia a reprovação contra suas letras, interpretado como cerceamento à sua liberdade de expressão cultural, garantida na Constituição edit

247 - A cantora Ludmilla, cuja apresentação musical no programa Encontro, da Fátima Bernardes, na TV Globo, levou o deputado federal e pastor Otoni de Paula (PSC-RJ) a acionar a Polícia Federal alegando apologia ao uso, cultivo e venda de maconha, repudiou o que define como "cerceamento à liberdade de expressão cultural".

Em nota, a cantora, "através de sua assessoria jurídica, representada pelo advogado José Estevam Macedo Lima, vem a público externar veemente repúdio ao cerceamento à liberdade de expressão cultural que, sistematicamente, vem sendo manifestado contra as letras das músicas de sua autoria".

"Com efeito, a cantora tem sido alvo de postagens em redes sociais que constituem flagrante violação ao seu direito da livre manifestação cultural, que lhe é assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX. Nessa oportunidade, a artista e sua equipe lamentam a veiculação de textos mascarados de mera reprovação ao que canta a artista, mas que na verdade servem como pano de fundo para disseminação do ódio, da discriminação e do preconceito", continua o texto da assessoria.

"Por fim, a cantora esclarece que não poupará esforços para adotar todas as medidas cíveis e criminais que se fizerem necessárias, de modo a repelir e responsabilizar os autores das postagens de conteúdo discriminatório, preconceituoso, calunioso, infame e difamatório a seu respeito", completa.

A apresentação de Ludmilla, que cantou o hit "Verdinha", foi feita no dia 23 de dezembro no programa da Globo. “Eu fiz um pé lá no meu quintal / Tô vendendo a grama da verdinha a um real”, diz a letra da música.