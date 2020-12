Luis Miguel lembra casos de GGN e Amaury Ribeiro Júnior: 'o Judiciário está destruindo a liberdade de imprensa no Brasil'

"É o Judiciário dando, aqui também, sua contribuição para que deslizemos para uma ditadura", diz cientista político Luis Felipe Miguel ao destacar que o portal GGN e o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, autor do livro A Privataria Tucana, sofreram investidas da Justiça. "A liberdade de imprensa no Brasil está sendo destruída por ação do Judiciário", afirma edit