Lula e Alckmin são o oposto de Bolsonaro, escreve Celso Rocha de Barros

Apoie o 247

ICL

247 - "O discurso de Lula no evento de lançamento da chapa Lula/Alckmin explorou o principal ponto fraco de Bolsonaro: em 2018, os brasileiros não queriam um político, mas queriam um governo.

Isso, Bolsonaro não lhes deu. Quem deu foi Lula", escreve Celso Rocha de Barros.Para o colunista da Folha de S.Paulo, essa é a vantagem de Lula. "Mesmo que os brasileiros tenham críticas a Lula como político, ele já lhes entregou um bom governo".

O colunista destaca as principais realizações de Lula no governo e demonstra o contraste com o atual ocupante do Palácio do Planalto. "Não há uma única política pública digna de nota introduzida pelo governo Bolsonaro", escreve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Lula e Alckmin são o oposto de Bolsonaro. Ambos foram governantes muito bem avaliados. Quando ganharam eleições, governaram. Entregaram resultados".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rocha de Barros dá uma sugestão ao mercado: "mobilizem seus quadros intelectuais e entreguem para Lula (ou para Alckmin) uma lista de medidas que melhorem a vida da classe C, D e E sem desorganizar as contas públicas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os petistas gostaram do discurso de Alckmin, que foi muito bom. Aos poucos, os petistas vão conhecendo Alckmin sem a névoa da guerra política na frente. O ex-governador de São Paulo fez suas próprias críticas a Bolsonaro e ressaltou a importância de deixar as diferenças de lado pela democracia".

"A prioridade é mesmo preservar a democracia, mas repito o que disse na minha primeira coluna sobre a chapa: não precisa ser só isso. Tem muita coisa para a chapa Lula com Chuchu fazer na política educacional, na reforma tributária, na área ambiental. E talvez surjam novas soluções", conclui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE