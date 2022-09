Lula vence Bolsonaro por pontos no debate, segundo analista da Folha

Apoie o 247

247 - O último debate presidencial antes do primeiro turno no próximo domingo (2), na Rede Globo, foi marcado por um grau de agressividade que há muito não se via num encontro de candidatos ao Planalto na TV, escreve o jornalista Igor Gielow na Folha de S.Paulo.

"Lula recuperou-se da atuação apagada no debate Folha/UOL/Cultura/Band e conseguiu escapar da maldição de 1989, quando foi abatido pela afobação no embate final na Globo com Fernando Collor —noves fora a polêmica da edição posterior na TV. Escorregou, contudo, ao bater boca com um nanico", escreve o jornalista.

"O ex-presidente quase saiu da linha na inusitada e interminável sucessão de direitos de resposta trocados com Bolsonaro no primeiro bloco do evento. Mas alinhou-se e conseguiu encaixar uma linha de golpes no ocupante do Planalto, a quem pespegou um 'cara de pau' com tom de indignação crível".

"Lula venceu por pontos. É pouco, mas o suficiente para ele a esta altura do jogo", assinala.

