Mario Vitor Santos: o mais provável é que o impasse político prossiga depois do 7 de setembro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, disse apostar que após o 7 de setembro, que será marcado por manifestações contra o governo federal e atos golpistas promovidos por Jair Bolsonaro, tudo deve permanecer como está atualmente.

“Há uma espécie de impasse”, disse ele. “Ninguém parece ter força ainda para derrubar o Bolsonaro e ele parece também não ter força para ditar o rumo da evolução dos acontecimentos políticos do país. Então ficamos nessa espécie de suspensão dilatada do processo político, uma espécie de inacreditável empate em meio a uma crise muito séria”.

Mario Vitor afirmou não acreditar em uma possível invasão de bolsonaristas ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF), tal como ocorreu no Capitólio, nos Estados Unidos, no início deste ano. O jornalista também falou que a radicalização dos apoiadores de Bolsonaro dentro das polícias estaduais já diminuiu. “Imaginemos que as manifestações tenham muita gente, o que muda? Não acredito que vá acontecer uma invasão do Congresso ou do STF em Brasília. Tenho a impressão que os movimentos mais radicais dessa mobilização das polícias militares já foram amansados pelas pessoas que afastam as brigas. Não digo que a mobilização diminuiu, mas a radicalização da mobilização parece ter diminuído, até por conta de que eles vieram com muita empolgação no início e muitas ameaças de golpe, insufladas pelo presidente da República. Muita radicalidade não combina com muita massa”.

PUBLICIDADE

“Eu diria que no dia seguinte, também dependendo das manifestações que pedem o ‘Fora Bolsonaro’ no Brasil inteiro, eu apostaria que nós continuaremos no mesmo ponto”, resumiu Mario Vitor.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE