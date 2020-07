Mello Franco: virou rotina Bolsonaro acionar Lei de Segurança Nacional, entulho autoritário da ditadura

“Bolsonaro sempre arruma um novo pretexto para ressuscitar a Lei de Segurança Nacional”, constata o jornalista Bernardo Mello Franco. “Na última terça, o alvo foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Antes, o jornalista Hélio Schwartsman. Em junho, o cartunista Aroeira, do portal Brasil 247” edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo, constata que “a cada semana, o governo Bolsonaro encontra um novo pretexto para ressuscitar a Lei de Segurança Nacional. Na última terça, o alvo foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Sete dias antes, o jornalista Hélio Schwartsman, da Folha de S.Paulo. Em junho, o cartunista Aroeira, do portal Brasil 247”.

“Nos três casos, a lei da ditadura militar foi invocada para enquadrar críticos do governo. Uma desculpa patriótica para blindar o poder e sufocar a liberdade de expressão”, acrescenta o jornalista.

O jornalista ainda diz que “a Lei de Segurança Nacional é parte do entulho autoritário deixado pelo regime de 1964. Deveria ter sido varrida com outros escombros da repressão, como o Dops e o SNI”.

