Merval ataca Lula após presidente denunciar armação de Moro

247 – O colunista Merval Pereira, do Globo, atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após ele denunciar a "armação" do ex-juiz suspeito Sérgio Moro, que usa um obscuro caso sobre o PCC, que tramita ilegalmente com a juíza Gabriela Hardt, como demonstrou o portal Conjur , para tentar associar, sem provas, o PT ao crime organizado.

Merval chamou de "estultícia", sinônimo de estupidez, a decisão do presidente Lula de denunciar a armação de Moro. "Moro cresceu e Lula murchou nas redes sociais, embora os petistas e seus satélites insistam em levantar falsas armações policiais para favorecer Moro. Lula não apenas ofendeu a Polícia Federal como seu ministro da Justiça Flávio Dino, que elogiou a ação e exaltou a atuação 'republicana' em relação a um adversário do presidente Lula. Em vez de aproveitar a ocasião para exaltar as qualidades da Polícia Federal, órgão do Estado que atua acima dos governos da ocasião, Lula comportou-se como Bolsonaro, que via conspiração em todas as ações do governo que não lhe favoreciam, e queria que a Polícia Federal trabalhasse a seu favor", escreve o colunista no jornal O Globo .

Segundo Merval, "Moro volta a ser um símbolo que já teve o apoio da maioria dos brasileiros, quando colocou Lula na cadeia".

