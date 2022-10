Merval joga a toalha em relação a Moro e diz que ele deu atestado de parcialidade

"Presença dele no debate prova que o alvo dele sempre foi o Lula", disse o jornalista edit

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, jogou a toalha em relação ao ex-juiz suspeito Sergio Moro, que foi transformado em herói pelo grupo de comunicação da família Marinho durante a campanha midiática pela prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Merval, "a presença dele no debate prova que o alvo dele sempre foi o Lula". Ou seja, Moro deu ontem um atestado de sua parcialidade nos processos. Confira:

Vai ter bolsonarista se jogando da borda da terra plana depois desse comentário do Merval sobre o Moro ao lado do Adolf no #DebateNaBand 👇🏼 pic.twitter.com/5Yj6tLbqs3 October 17, 2022



