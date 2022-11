Mídia chinesa comenta êxito da Exposição Internacional de Importação

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na 5ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla em inglês), uma nova onda de produtos recém-desenvolvidos tiveram suas estreias no mundo, na Ásia ou na China.

Segundo estatísticas, foram lançados mais de 1,5 mil novos produtos, tecnologias e serviços nas primeiras quatro edições da CIIE. A exposição deste ano terá 94 eventos de lançamento para mais de 170 novos produtos. Comparado com a sessão anterior, o número de eventos aumentou quase 50% e o de novos produtos, cerca de 40%.

Por que cada vez mais estreias são realizadas na CIIE? A China tem uma população de 1,4 bilhão de habitantes e mais de 400 milhões de pessoas do grupo de renda média. Nos últimos cinco anos, muitas empresas multinacionais passaram a participar da CIIE e a investir em território chinês, encontrando melhores lugares para a divulgação de resultados de suas inovações.

Na exposição deste ano, a China prometeu promover o compartilhamento de oportunidades no mercado interno para todos os países e todas as partes, mostrando os benefícios e sinais positivos para muitas empresas multinacionais.

Na verdade, a própria CIIE é uma inovação que testemunhou o sucesso da estratégia de desenvolvimento orientada pela inovação na China. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a posição chinesa no ranking do índice de inovação global subiu de 34º, em 2012, para 11º, em 2022.

Mais importante: a feira é uma janela para a China ampliar o intercâmbio de alto nível para o exterior. O Relatório de Abertura Mundial de 2022, divulgado no dia 5 deste mês, mostra que o índice do país aumentou de 0,7107, em 2012, para 0,7507, em 2020. Com isso, a China passou do 47º lugar para o 39º nessa avaliação.

A abertura promove a cooperação. Nos últimos cinco anos, a CIIE se tornou um "acelerador" para impulsionar a cooperação econômica e comercial internacional.

De acordo com um relatório de pesquisa divulgado pelo HSBC no domingo (6), mais de 80% das empresas estrangeiras entrevistadas preveem um aumento no futuro de seus negócios na China e 75% disseram que planejam expandir suas cadeias de oferta em território chinês nos próximos 24 meses.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.