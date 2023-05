Mídia tenta humanizar Bolsonaro, diz Lalo Leal após ‘choro’ do ex-presidente

Apoie o 247

247 — O professor Laurindo Lalo Leal denunciou, em entrevista à TV 247, que a grande imprensa corporativa ameniza a situação para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado em diversos inquéritos, ao contrário do que realizava contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na época que este estava sendo perseguido pela Lava Jato.

Em entrevista ao “Pânico”, na Jovem Pan, o Bolsonaro chorou ao falar sobre a operação de busca e apreensão da Polícia Federal na sua casa. Segundo Lalo, foi “mais uma cena” do ex-presidente, “tendo a acreditar que aquilo não é real, mas um ato de falsidade, uma interpretação dramática”. De acordo com ele, diante das investigações contra o ex-presidente, “resta a Bolsonaro a tentativa de sensibilizar amplos setores da sociedade que medem essas questões não através da razão, mas da emoção. Acho que é uma última tentativa de se manter vivo e aceito e apoiado por setores da sociedade; apelando para a questão emocional”.

“É lamentável que algumas emissoras jornalísticas abram espaço para esse tipo de performance; para essa tentativa de tornar essa figura muito agressiva menos agressiva, mostrando que ele também é um ser humano”, apontou.

Lalo lembrou que o tratamento da imprensa foi muito diferente do que ocorreu quando Lula estava sendo perseguido pela Lava Jato. O professor aponta que a grande mídia queria “colocá-lo no ostracismo definitivo. O Lula foi, contra a lei, proibido de dar entrevistas”. “Havia um complô entre setores do Judiciário e a mídia para apagar a persona do Lula da história; com Bolsonaro, o tratamento é diferente”, argumentou.

