Miguel do Rosário: Quaest mostra migração de votos da 3ª via para Lula

247 - Em análise publicada nesta quinta-feira (17) no site O Cafezinho, o jornalista Miguel do Rosário afirma, de avaliando a pesquisa pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa quarta-feira (16), as "candidaturas de terceira via, mortas, enterradas e decompostas, hoje se tornam alimento, para os nomes que lideram a pesquisa!".

"No caso de Ciro, seus eleitores se sentem cada vez mais inclinados a votar em Lula. É o que diz a pesquisa Quaest, que fez exatamente uma pergunta neste sentido: 'se houve chance de Lula ganhar no primeiro turno, você votaria nele?'. Entre eleitores do Ciro, 34% responderam que sim, que votariam em Lula no caso do petista ter chance de ganhar no primeiro turno", destaca o jornalista.

De acordo com Rosário, "essa tendência é a semente de um comportamento muito comum no eleitor brasileiro: o voto útil". "Se as pesquisas mostram Lula crescendo, um terço dos ciristas tenderão a migrar para Lula, ansiosos por resolver a parada logo no primeiro turno. Se outras pesquisas mostram Lula caindo, os mesmos ciristas migrarão para Lula, movidos pela vontade de conter qualquer tendência que favoreça Bolsonaro", continua.

"Entre eleitores de Ciro, por exemplo, 69% responderam que podem mudar seu voto 'caso algo aconteça'. Apenas 26% dos eleitores de Lula admitiram que podem mudar seu voto", continua. "Entre eleitores de Moro, 68% disseram que podem mudar de voto, ao passo que somente 29% dos eleitores de Bolsonaro se mostraram dispostos a alterar sua decisão. No caso de Moro, a pesquisa mostra que seus eleitores – frustrados com a total falta de expectativa de vitória do candidato – estão retornando a Bolsonaro".

