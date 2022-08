Militares temem uso político das Forças Armadas por Bolsonaro no 7 de setembro

Apoie o 247

ICL

247 - A possibilidade de que Jair Bolsonaro faça uso político dos atos do dia de 7 de setembro para promover sua campanha de reeleição tem causado preocupação entre integrantes da cúpula das Forças Armadas.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, “há ainda o receio de que o presidente envolva diretamente os militares em suas falas, em especial as que atacam as eleições e o Judiciário, e jogue a instituição mais uma vez no centro do debate político”.

“Por outro lado, há a avaliação de que a data é emblemática, ainda mais por marcar os 200 anos da Independência do Brasil, e que nenhuma celebração deve ser reduzida devido às preocupações com a postura de Bolsonaro”, ressalta a jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo ela, “a principal preocupação da ala política e do marketing é que o presidente encarne sua versão mais radical e volte toda carga contra as urnas e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Pesquisas internas contratadas pelo PL já mostraram que o discurso de ódio tira votos de Bolsonaro e também afasta o empresariado, que preza por um ambiente sem turbulências para a melhora da economia”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.