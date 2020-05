Míriam Leitão acusa Bolsonaro de ameaçar o país com as Forças Armadas

247 - "As ameaças do presidente da República ficam mais grave a cada semana. O discurso de domingo foi ofensivo às instituições brasileiras. Ele deu ultimatos, falou que está 'no limite'. Bolsonaro ameaça o país e os democratas brasileiros, e usa as Forças Armadas para isso", escreve Míriam Leitão em sua coluna no Globo.

"Não é possível que os militares não vejam que estão sendo usados. A resposta tem que vir hoje. Vão aceitar serem usados? Ou farão uma separação entre o discurso ameaçador do presidente e a missão das Forças Armadas na democracia?" - questiona a jornalista.

