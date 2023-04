Miriam Leitão defende a prisão de Bolsonaro e Trump

Apoie o 247

247 – A jornalista Miriam Leitão afirmou, em sua coluna no Globo, que Jair Bolsonaro e Donald Trump devem ser punidos, no Brasil e nos Estados Unidos por atentarem contra a democracia. "Mentir para os dois é tão fácil quanto respirar. E, além disso, querem sobreviver politicamente. Trump terá a sensação de que mais uma vez virou o jogo, porque foi aclamado por seguidores depois de ser formalmente acusado de 34 crimes. Ele disse que era perseguição política e está à frente das pesquisas iniciais sobre as primárias do Partido Republicano", escreve ela, em sua coluna no Globo.

"Bolsonaro vai continuar sustentando versões inverossímeis para o descaminho das joias das arábias que ele pretendia manter em seus cofres. Bolsonaro terá em breve que enfrentar a justiça eleitoral, contra a qual conspirou tão abertamente, e deve sair desse processo no TSE inelegível. Quer, no entanto, continuar vivo politicamente através de herdeiros diretos ou indiretos", acrescenta.

"O destino de Trump e Bolsonaro selará o destino dos dois países. É fundamental em ambos que a Justiça não abra exceções para nenhum deles. A impunidade pode ser uma herança perigosa para o Brasil e para os Estados Unidos", finaliza.

