Miriam Leitão diz que Lula representa a democracia contra o extremismo

247 – A jornalista Miriam Leitão, que defendeu o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, praticamente declara seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua coluna desta quinta-feira. "A eleição está se despolarizando. Não é mais apenas dois grupos opostos que se enfrentam. Formou-se uma onda de declarações de voto em favor de Lula que reúne ex-ministros do Supremo, economistas de diversas tendências, cientistas sociais, ex-ministros do governo Fernando Henrique, artistas que não votariam no PT, milhões de cidadãos e cidadãs. A natureza desse movimento, que não se viu em outras campanhas, vai além do próprio Lula. É o corpo da democracia reagindo aos ataques. Foram tantos, tão constantes, estão ainda presentes no ar que, mesmo sem articulação, formou-se esse arco de autoproteção nestes dias prévios da escolha coletiva", escreve.

"Escrevi aqui algumas vezes que nesta eleição nunca houve dois extremos se enfrentando. Havia e há apenas um único extremista. Jair Bolsonaro, ao longo do tempo, só confirmou essa visão com seus atos e palavras. Lula, por seu lado, fez movimentos ao centro, e o centro caminhou em direção a ele", acrescenta.

"Lula chega ao debate em um momento surpreendente nos últimos dias com a série de declarações de votos a seu favor, um movimento que transcende a ele mesmo. Há sempre ondas de última hora, e a que se formou nesses dias favorece Lula", aponta ainda a jornalista.

