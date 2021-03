Miriam Leitão tenta comparar Celso Amorim a Ernesto Araújo e é enquadrada ao vivo por embaixador Roberto Abdenur

247 - A jornalista Miriam Leitão, ao entrevistar o ex-embaixador do Brasil em Washington Roberto Abdenur na GloboNews nesta segunda-feira (29), tentou mais uma vez equiparar a política externa do ex-presidente Lula, chefiada pelo ex-ministro Celso Amorim, à de Jair Bolsonaro, do demissionário Ernesto Araújo.

No passado, Abdenur teceu críticas a Lula e sua diplomacia, mas quando questionado pela jornalista, apenas destacou os pontos positivos da atuação do petista e afirmou não ser possível compará-lo com o atual governo. Segundo o ex-embaixador, a polícia externa do governo Lula atuou "em defesa dos interesses brasileiros". "Lula foi o presidente que mais atuou, mais viajou no mundo. Mais do que qualquer outro na história. Lula deixou um legado muito positivo. Eu vi o Lula em diferentes momentos dialogando com outros estadistas mundiais, americanos, europeus, de igual para igual, muito diferentemente da postura de submissão em que o Bolsonaro se colocou em relação ao [Donald] Trump", disse Abdenur.

Por fim, até Miriam Leitão acabou elogiando Lula: "eu também, como jornalista, e eu fui especializada em política externa, fui uma crítica a alguns pontos da política externa do governo Lula, mas não é nada parecido com isso [Bolsonaro]. Eu também vi o presidente Lula em conferências internacionais do clima e ele, realmente, tinha uma postura impressionante".

