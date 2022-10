Monica Bergamo: cinegrafista que se demitiu da Jovem Pan honrou o jornalismo

Apoie o 247

247 - A jornalista Monica Bergamo saiu em defesa do repórter cinematográfico Marcos Andrade, que foi o responsável por captar as imagens do tiroteio em Paraisópolis, favela de São Paulo, no último dia 17 que provam a farsa montada por Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato a governador do estado, para se vender como vítima de um atentado enquanto fazia campanha na região.

Pelo Twitter, Monica Bergamo disse que o Andrade honrou o jornalismo. "O cinegrafista #MarcosAndrade enfrentou um tiroteio sem saber de onde vinham as balas e filmou as cenas para fazer JORNALISMO, enfrentou seguranças da campanha de Tarcísio e não apagou imagens pelo JORNALISMO, deu uma entrevista à @folha, saiu da Jovem Pan e honrou o JORNALISMO", disse a colunista.

Marcos Andrade disse na entrevista à Folha de S. Paulo que filmou um agente da Abin e policiais à paisana, da equipe do próprio Tarcísio, disparando tiros em Paraisópolis, numa ação que matou um jovem desarmado chamado Felipe Silva de Lima, de 28 anos. O cinegrafista também afirmou que a campanha de Tarcísio pediu sua cabeça, cobrando a sua demissão da Jovem Pan, e relatou pressões da própria emissora, que teria pedido que ele gravasse um vídeo em apoio ao candidato.

>>> Cinegrafista da Jovem Pan entrega Tarcísio e diz que filmou segurança do candidato disparando tiros na farsa de Paraisópolis

