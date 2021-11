Morre de câncer aos 63 anos a jornalista e colunista política Cristiana Lôbo

Jornalista estava internada no Hospital Alberto Einstein e faleceu na manhã desta quinta-feira (11) em decorrência de um mieloma múltiplo agravado por uma pneumonia edit

247 - A jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo faleceu nesta quinta-feira (11), em decorrência de um mieloma múltiplo - um tipo de câncer - agravado por uma pneumonia. Ela tinha 63 anos e atuou no jornalismo por mais de 30. Cristiana estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com o G1.

A jornalista iniciou a carreira fazendo a cobertura política do estado de Goiás. Em seguida, passou 13 anos no jornal O Globo. Após este período, ela deixou o veículo de comunicação para assumir a coluna política do jornal o "Estado de S. Paulo".

Cristiana Lôbo estreou na televisão em março de 1997, na GloboNews, integrando a equipe do Jornal da Dez. Ela também participou do programa Fatos e Versões e era colunista do G1.

