Musk abre enquete no Twitter para trazer Trump de volta à rede social

18 de novembro (Reuters) - Elon Musk iniciou uma enquete no Twitter na noite de sexta-feira pedindo aos seguidores que votassem para restabelecer a conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na plataforma, com resultados iniciais mostrando cerca de 60% dos votos sim.

"Vox Populi, Vox Dei", tuitou Musk, uma frase latina que significa aproximadamente "a voz do povo é a voz de Deus". A enquete ficou aberta por 24 horas.

Musk, o novo proprietário do Twitter, disse em maio que reverteria a proibição do Twitter a Trump, cuja conta foi suspensa após o ataque do ano passado ao Capitólio dos EUA.

Musk disse no início do dia que a decisão de trazer de volta a conta de Trump ainda não foi tomada e que o Twitter restabeleceu algumas contas controversas que foram banidas ou suspensas, incluindo o site satírico Babylon Bee e a comediante Kathy Griffin.

A decisão de Musk de pedir orientação aos usuários do Twitter sobre quem deve estar na plataforma faz parte de uma grande reestruturação da empresa, incluindo demissões em massa.

Em um memorando na sexta-feira aos funcionários restantes que foi visto pela Reuters, Musk pediu aos que escrevem códigos de software que se apresentem no 10º andar da sede do Twitter em San Francisco no início da tarde.

