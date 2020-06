Nassif aponta elo entre ex-mulher de Frederick Wassef, que defendia Flávio Bolsonaro, e o governo Sérgio Cabral

O jornalista Luis Nassif destacou que Cristina Boner, mulher do advogado Frederick Wassef, ex-defensor de Flávio Bolsonaro, tornou-se "personagem central" em dois dos principais inquéritos sobre duas operações contra corrupção. Uma delas aconteceu no Rio, durante o governo Cabral, sentenciado a mais de 200 de prisão na Lava Jato somando todas as condenações edit

247 - O jornalista Luis Nassif destacou em análise publicada no jornal GGN que Cristina Boner, mulher do advogado Frederick Wassef, ex-defensor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), tornou-se "personagem central em dois dos principais inquéritos" das operações Caixa de Pandora e do C’Est Fini, contra corrupção no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, respectivamente.

"Cristina aproximou-se de Luiz Salles. Provavelmente já o conhecia de Brasília, por suas ligações com Paulo Otávio, o vice-governador e seu padrinho nos negócios com o Governo do Distrito Federal. Salles, Paulo Otávio e Fernando Collor eram tão únicos que acompanharam Collor à Argentina, em sua viagem de núpcias", disse o jornalista. "Por volta de 2007, Cristina e Luiz Salles iniciaram a parceria para o Poupatempo, com um modelo de consórcio que poderia ser transportado para todo o país", acrescentou.

Segundo Nassif, no Rio ganhou o consórcio "integrado pelo Shopping Cidadão, de Luiz Salles, a CEI Shopping Centers, B2BBR Informática do Brasil, a Bequest Soluções, Vex Logística e Gelpar, Empreendimentos e Participações". "O dono da Gelpar era George Sadala", complementou o jornalista, lembrado que o ex-governador Sérgio Cabral admitiu ter recebido propina do consórcio.

Leia a íntegra no Jornal GGN

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.