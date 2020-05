Nassif: governo Bolsonaro entrou no seu inferno astral

247 – O jornalista Luis Nassif afirma que o governo Bolsonaro entra agora no seu pior momento e lista vários motivos: (1) Crescimento exponencial das notificações e óbitos do coronavirus, (2) Acirramento dos conflitos com o Supremo Tribunal Federal, (3) Ameaças expressas no relacionamento com o maior parceiro comercial brasileiro, a China, (4) Dificuldades operacionais do Grupo de Trabalho, (5) Aprofundamento dramático da recessão.

"Tem-se aí, então, o mapa completo para agravamento da crise. Junto à população e às empresas, aumento da agonia com a crise econômica e a sanitária. Em Brasilia, a guerra das instituições. No Alvorada, um presidente sem a menor noção do que está ocorrendo, e sempre propenso a criar conflitos em cima de conflitos", afirma. "O governo Bolsonaro atravessará o momento mais dramático de sua gestão tendo no comando uma pessoa atarantada, sem nenhuma visão tática ou estratégica, disposto a continuar fazendo barulho É hora do mercado começar a buscar operações defensivas", aponta.

Leia a íntegra no GGN

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.