"Netanyahu perdeu qualquer noção de pudor", diz Reinaldo Azevedo

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo expressou veementemente sua indignação com o assasinato de mais de 100 palestinos famintos que buscavam alimentos, atribuindo diretamente à falta de escrúpulos do governo de Netanyahu.

A divulgação de imagens perturbadoras capturadas por drones, segundo Azevedo, representa uma tentativa repugnante das forças israelenses de distorcer a realidade e responsabilizar os próprios palestinos por sua desgraça.

Azevedo questiona o que torna os habitantes de Gaza culpados, destacando a crueldade de forçá-los a sobreviver em condições tão precárias e desumanas. Ele condena veementemente o uso da força letal contra os desesperados e famintos, ressaltando relatos que indicam soldados israelenses disparando contra civis desarmados.

"O mundo está perplexo com as cenas dantescas de Gaza. A intenção das forças israelenses ao divulgar as imagens feitas por drones — para tentar responsabilizar os próprios palestinos pelo mal que os acometeu — não poderia ser mais abjeta", disse ele, no X.

"A indagação óbvia que resta a quem conserva um tanto de juízo é uma só: aquele formigueiro de pobres desgraçados, que se entregaram à morte — e, com efeito, houve quem perecesse ali — por um pouco de alimento os torna culpados exatamente de quê? De suicídio? O governo de Netanyahu perdeu qualquer noção de pudor", acrescentou.

