“Ninguém vai ver seu corpo bombado no caixão”, diz apresentador da Globo (vídeo)

247 - Durante o jornal da Globo no Distrito Federal, o jornalista Fábio William apresentava o quadro “Sem Noção”, em que critica os comportamentos nada aceitáveis de moradores brasilienses, não deixou barato para quem fura a quarentena.

Uma telespectadora enviou comentário sobre o decreto do governador Ibaneis Rocha que mantém as academias fechadas no DF. “Academias não estão autorizadas a abrir. No Riacho Fundo 1, tem academia funcionando desde sempre. É ou não é sem noção?”, escreveu a espectador.

Fábio respondeu: “É mais do que isso, viu, Elis. Porque, se a academia não cumpre a lei, não é confiável. E, olha, se faz academia para que? Para ter mais saúde. Agora, não adianta ir para ter saúde e morrer de Covid. Até porque o caixão na Covid é fechado. Ninguém vai ver seu corpo bombado lá dentro”.

