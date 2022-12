Noblat: PT avalia ir à Justiça para impedir presença de Bolsonaro na posse de Lula

Apoie o 247

247 - O PT e a equipe de segurança do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avaliam a possibilidade de acionar a Justiça para impedir a presença de Jair Bolsonaro (PL) na cerimônia de posse do petista, que será realizada no dia 1 de janeiro de 2023. O receio é que a participação do atual ocupante do Palácio do Planalto insufle seus apoiadores a promoverem novos atos terroristas como os registrados na segunda-feira (12), em Brasília.

“Bolsonaro, até agora, não confirmou se irá ou não até ao Parlatório colocar a faixa em Lula, em 1º de janeiro. Mas o PT e a equipe de segurança do eleito querem garantir que ele não compareça ao local. O objetivo é um só: evitar tumulto, confusão, violência e concentração de bolsonaristas na Esplanada dos Ministérios. A estimativa da equipe da posse é que cerca de 300 mil petistas compareçam à festa”, diz o jornalista Ricardo Noblat, em sua coluna no Metrópoles.

“Bolsonaro não dá demonstrações de pacificar o clima. Ao contrário, só faz tensionar e permitir, quase autorizar, essa baderna que se viu em Brasília. Ou ele dá demonstrações cabais, com declarações e desmobilização desse pessoal nos QGs, principalmente na capital, ou teremos sim que adotar nossas medidas”, disse um integrante da equipe de transição que faz parte do Grupo se Trabalho (GT) da área Justiça e Segurança Pública.

