Padre Kelmon, sacerdote fake, recebeu instruções de Bolsonaro (vídeo)

247 – O padre Kelmon, sacerdote fake que participou do debate presidencial da Globo, recebeu instruções de Jair Bolsonaro para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o chamou, com razão, de candidato laranja. Indignado, o deputado André Janones prometeu apresentar no Congresso uma legislação para impedir fraudes deste tipo em futuros debates. Confira:

Criminoso isso aqui! Se reeleito for, prometo a vocês articular junto ao congresso e ao meu presidente @LulaOficial pra que aprovemos uma legislação que proíba episódios lamentáveis como esse! pic.twitter.com/IZ4KC8G3XX September 30, 2022

