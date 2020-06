Palmério Doria: manifesto de militares contra o STF recupera tradição golpista da FAB

247 - O jornalista e escritor Palmério Doria criticou o manifesto assinado por 78 militares contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello.

"Manifesto de coronéis de pantufas contra o STF e Celso de Mello recupera tradição golpista da FAB: República do Galeão (1954), Jacareacanga (1956, PA) e Aragarças (1959, GO) - sequestro de avião da Panair e aviões com bombas para matar JK no Catete. The end: exílio na Bolívia", escreveu ele no Twitter.

De acordo com o documento dos militares, "ninguém entra nas Forças Armadas por apadrinhamento". O manifesto foi iniciativa de dois coronéis da Força Aérea Brasileira.

O ministro do STF havia autorizado a abertura de um inquérito para investigar as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro de que Jair Bolsonaro estava interferindo politicamente na Polícia Federal.

Manifesto de coronéis de pantufas contra o STF e Celso de Mello recupera tradição golpista da FAB: República do Galeão (1954), Jacareacanga (1956, PA) e Aragarças (1959, GO) - sequestro de avião da Panair e aviões com bombas para matar JK no Catete. The end: exílio na Bolívia. — Palmério Dória (@palmeriodoria) June 16, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.