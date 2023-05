Pedro Cardoso diz que foi cortado da Globo por falar de política

Apoie o 247

247 - O ator Pedro Cardoso, conhecido por seu posicionamento político crítico, disse em entrevista ao Splash, do Uol, que não recebe mais convites para trabalhar na Globo por causa da política. Segundo o ex-global, que há cerca de 10 anos naõ é convidado para atuar na emissora dos Marinho, a Globo só aceita ‘os submissos’.

O ator, que se considera de esquerda, conta que desde que passou a se posicionar politicamente se tornou um “inimigo total” da Globo. "Para comparecer aos programas da Globo, tem que ser ideologicamente submisso", critica o ator.

Cardoso, que se consagrou como o Agostinho Carrara de "A Grande Família" (2001-2014), diz que, se convidado, aceitaria, mas não ficaria quieto se ouvisse algo de que discorda. "Não vou lá na Globo ouvir que o golpe militar de 1964 não foi um golpe, foi um movimento. Se me dissessem isso, falaria que não, que foi golpe", completa.

O ator diz, ainda, que guarda um certo rancor da emissora, pois esta se nega até a divulgar seus espetáculos teatrais. Prestes a estrear duas peças em São Paulo em junho, ele provoca: "Vamos ver se o Pedro Bial vai me receber no programa dele, agora que tenho tanto teatro para divulgar. [Ou] a Patrícia Poeta e o rapaz [Manoel Soares] — não lembro bem o nome — que trabalha com ela. Nunca vi o programa deles [o Encontro]. Só lembro quando era da Fátima", finaliza.

Uma das últimas aparições de Cardoso no canal foi quando esteve no extinto Na Moral (2012-2014), apresentado pelo próprio Pedro Bial, para debater contra um paparazzo.

