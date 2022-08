Pesquisadores e ativistas digitais montam Programa de Emergência Para a Soberania Digital

"As tecnologias digitais não podem servir para ampliar as desigualdades e a dependência do país ao grande capital internacional", diz o site dos pesquisadores edit

247 - Pesquisadores e ativistas digitais criaram o Programa de Emergência Para a Soberania Digital e pretendem entregar a proposta ao ex-presidente Lula (PT), favorito para vencer a eleição deste ano e retornar ao governo a partir de 2023.

Foi criado um site para esmiuçar a proposta: "as tecnologias digitais não podem servir para ampliar as desigualdades e a dependência do país ao grande capital internacional", defendem os formuladores do programa.

A carta pela soberania digital está em fase de recolhimento de assinaturas e conta com nomes relevantes do ensino superior entre os signatários. Leia na íntegra.

