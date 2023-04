"PL 2630 favorece os latifúndios da comunicação", diz Joaquim de Carvalho

Para o jornalista, a Globo é um dos principais agentes por trás do PL das "fake news", já que a emissora não quer outros atores na comunicação edit

247 – No programa Bom Dia 247 deste sábado, o jornalista Joaquim de Carvalho fez declarações fortes sobre o Projeto de Lei 2630/20, conhecido como "Lei das Fake News". Segundo ele, a lei é na verdade uma forma de proteger os "latifúndios da informação", movimento que caminha em direção à reconcentração da produção de conteúdo.

Carvalho disse que as grandes empresas de mídia se colocam como os únicos atores legítimos na produção de conteúdo jornalístico. Para o jornalista, a Globo é um dos principais agentes por trás dessa visão, já que a emissora não quer outros atores na comunicação. Ele também apontou que houve falta de debate na discussão do PL 2630, o que permitiu que a proposta fosse aprovada sem considerar todas as consequências.

As declarações de Joaquim de Carvalho chamam a atenção para a importância do debate público e da análise crítica das propostas legislativas que afetam a liberdade de expressão e a produção de conteúdo na internet. Confira:

