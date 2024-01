Pondé faz ataque canalha ao PT e judeus o acusam de estimular antissemitismo

Apoie o 247

247 - O comentarista neoconservador Luiz Felipe Pondé resolveu atacar de forma vil o governo do presidente Lula com uma acusação falsa de antissemitismo após o governo brasileiro apoiar um processo internacional contra o regime sionista pelo genocídio perpetrado contra o povo palestino da Faixa de Gaza.

Pondé disse em sua conta na plataforma social X que o "PT é inimigo dos judeus". Ele foi repudiado pela comunidade judaica. A Articulação Judaica de Esquerda, por exemplo, afirmou que as declarações de Pondé estimulam o verdadeiro antissemitismo.

"Esse tipo de discurso é inaceitável. Conselheiro Acadêmico do programa de bolsas da Stand With Us no Brasil, Luiz Felipe Pondé passou de todos os limites com essa postagem. Essa retórica leviana e difamatória atiça contra os judeus e radicaliza o sectarismo", disse o grupo na plataforma social X (antigo Twitter).

Sionistas espalhados pelo Brasil vêm se articulando para proferir ataques contra o governo Lula e apoiadores da causa palestina com o objetivo de acobertar o genocídio do povo palestino.

No entanto, o PT não se intimidou e o governo do presidente Lula tomou a corajosa decisão de apoiar a ação da África do Sul contra o regime sionista por conta do genocídio palestino na Corte Internacional de Justiça (CIJ).

