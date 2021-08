Presença de Bolsonaro em ato golpista de 7 de setembro será seu crime mais grave e Forças Armadas terão de agir, diz Merval

Colunista avalia que Jair Bolsonaro poderá tentar criar o clima para um golpe de estado no feriado da Independência e afirma que as Forças Armadas terão que responder a este crime edit

247 – O jornalista Merval Pereira, colunista do jornal O Globo, avalia que Jair Bolsonaro tentará criar as condições para um golpe de estado no dia 7 de setembro. 'Não foi a pessoa física de Jair Bolsonaro que entrou com um pedido de impeachment contra ministro do Supremo, nem será ela que estará presente na Avenida Paulista, mas sim o presidente da República, não sendo aceitável que isso aconteça sem uma resposta institucional à altura. Caso se confirme essa 'ameaça', a situação será muito grave, e as forças democráticas precisam se unir contra isso", escreve ele, em sua coluna .

"Além dos muitos crimes de responsabilidade que Bolsonaro vem cometendo desde o início de seu governo, esse, a ser cometido no Dia da Independência, será talvez o mais inegável, e o mais grave, pois repetição de atos anteriores, de apoio a manifestações antidemocráticas que aconteceram em Brasília, inclusive na frente do quartel do Comando-Geral do Exército, rejeitados na ocasião, mas não punidos", pontua.

Merval fala ainda sobre o risco de violência. "O serviço de inteligência da Polícia Civil de São Paulo detectou movimento de incentivo a que os seguidores de Bolsonaro compareçam às manifestações armados, alegadamente para reagir a alguma agressão. Sabidamente, é provável que militantes infiltrados incentivem atos de violência para justificar arruaças. Tivemos em tempos recentes a presença de black blocs em passeatas. A democracia terá problemas se a Polícia Militar for contaminada por essa tentativa golpista do presidente. As Forças Armadas terão de enfrentar essa situação", afirma.

