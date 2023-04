Presidente do Google no Brasil diz que PL das Fake News pode ser "draconiano" para o país

Em debate, Fábio Coelho questionou o impacto negativo que a legislação "draconiana e incerta", segundo ele, poderia ter no interesse de empresas estrangeiras em investir no Brasil edit

247 - Nesta terça-feira (25), Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil, expressou sua preocupação de que o Projeto de Lei das Fake News possa ser excessivamente rigoroso para o país, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

De acordo com Arthur Lira, presidente da Câmara, o projeto será votado em plenário nesta semana . O texto foi aprovado no Senado em 2020 e sofreu alterações na Câmara. Na forma atual da proposta, as redes sociais e plataformas podem ser diretamente responsabilizadas pela disseminação de desinformação.

Coelho participou de um debate sobre o projeto, organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e questionou o impacto negativo que a legislação "draconiana e incerta" - segundo ele - poderia ter no interesse de empresas estrangeiras em investir no Brasil: “qual empresa estrangeira vai se interessar em vir para o Brasil, as empresas que entendem que podem investir no nosso país, no momento em que elas entendem que o Brasil tem uma das legislações mais draconianas e incertas possível? Quem vai querer apostar em uma empresa brasileira?"

A posição da gigante da tecnologia argumenta que o projeto não foi suficientemente discutido e alerta que as empresas poderiam ser obrigadas a financiar veículos de jornalismo falsos.

Marcelo Lacerda, diretor de assuntos governamentais e políticas públicas do Google, endossou essa visão ao afirmar que “na forma atual em que o PL está, é provável que o resultado seja mais desinformação online, e não menos”.

