Programa de bolsonarista Lacombe na RedeTV! pode sair do ar por zerar ibope

247 - Pouco rentável e marcando traço no Ibope, o Opinião no Ar, que vai ao ar diariamente às 12h na RedeTV! sob o comando de Luís Ernesto Lacombe, pode chegar ao fim em março. Uma das ideias levantadas é que a atração fique somente no digital e o jornalista assuma também o RedeTV! News. Na equipe do programa o clima é de expectativa por mudanças. As informações são do portal Na Telinha.

No ar desde setembro de 2020, o Opinião no Ar nunca foi um sucesso de audiência. Um dos sócios da RedeTV!, aliás, chegou a questionar os resultados apontados pelo Ibope. Para isso, ilustrou que ele era um sucesso nas redes sociais. "A melhor audiência qualificada e repercussão", escreveu o mandatário em outubro de 2020.

