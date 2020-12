'Provincianos sem noção', diz Nassif sobre procuradores da Lava Jato que cogitaram prisão de ministros do STF

247 - "Bando de deslumbrados, sem noção, provincianos incapazes de avaliar o dia seguinte, julgando que foram definitivamente entronizados como catões do Brasil", escreve o jornalista Luis Nassif em referência a membros do Ministério Público Federal (MPF-PR) e a Deltan Dallagnol, ex-coordenador da força tarefa da Lava Jato, após Walter Delgatti Neto, responsável por divulgar conversas de membros da Lava Jato, afirmar que Sérgio Moro e Dallagnol queriam a prisão de ministros do STF.

De acordo com o jornalista, a Lava Jato foi "a maior operação de fakenews da história, com delatores sendo induzidos a falar o que os inquisidores exigiam, meras declarações sendo consideradas provas, amplamente vazadas para a mídia". "Não há nada mais significativo do deslumbramento da Lava Jato do que as intenções de pretender prender os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli", diz.

Leia a íntegra no Jornal GGN

O conhecimento liberta. Saiba mais