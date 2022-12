"Quem deve estar feliz da porra é a Rede Globo", diz Jones Manoel

Historiador também criticou duramente a decisão de colocar Comunicações no balaio da negociação com partidos de direita edit

247 – O historiador Jones Manoel também protestou contra a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de entregar o Ministério das Comunicações ao União Brasil e disse que a decisão atende aos interesses da Rede Globo. Confira e leia o manifesto dos profissionais da Comunicação:

E o futuro governo Lula que deve entregar o Ministério das Comunicações para o Centrão - mais precisamente, o União Brasil



Aí depois vai a militância para as ruas gritar que a mídia é golpista e reclamar dos monopólios de mídia.



Quem deve tá feliz que só a porra é a Rede Globo! pic.twitter.com/8rWoQV4HOL December 29, 2022

MANIFESTO Por um Ministério das Comunicações comprometido com a democracia: não ao União Brasil

Movimentos, entidades e pessoas signatárias desta nota pública recebemos com temor a notícia de que o Ministério das Comunicações pode ser entregue ao União Brasil ou a outros partidos de direita. Ainda que a governabilidade seja uma questão no regime político brasileiro, não é razoável cogitar que um partido que até ontem esteve com Jair Bolsonaro controle uma área essencial ao combate à extrema direita.

Saímos de mais uma eleição em que ficou nítida a influência da mídia e das plataformas digitais no debate público. A partir desses espaços, o bolsonarismo foi urdido, alcançou a Presidência da República e criou um sistema político e cultural que, à base de muita desinformação, segue ameaçando a democracia. Para mudar esse cenário, é preciso encarar as comunicações como estratégicas, não como moeda de troca política.

O Brasil não pode seguir alheio ao debate mundial sobre o tema, cada vez mais central na própria geopolítica e no dia a dia da população. Vivemos uma profunda transformação social estimulada pelas tecnologias da informação e da comunicação. Educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos, trabalho e tantas outras áreas fundamentais têm sido impactadas por elas.

Na transição, o Grupo de Trabalho Comunicações analisou esse cenário e apresentou propostas que direcionam os esforços do Ministério nesse sentido, a exemplo da criação de uma Secretaria de Serviços e Direitos Digitais, da proposição de amplo programa de conexão da população e de medidas para promoção da diversidade e da pluralidade na radiodifusão, como a valorização dos meios públicos e comunitários. Recebemos, por isso, com alegria o possível anúncio do deputado Paulo Teixeira (PT) como ministro das Comunicações, o que esperávamos ser concretizado nesta semana.

A combinação das propostas com um nome comprometido com esse programa poderia ajudar o Brasil a enfrentar um legado de omissão nessa área, o que favoreceu o golpe contra Dilma Rousseff e a ascensão do bolsonarismo.

Se queremos enfrentar o fascismo, não podemos abrir mão da disputa da comunicação. E isso significa manter o Ministério das Comunicações no campo progressista.

Brasil, 29 de dezembro de 2022.

