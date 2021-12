Ratinho, que ameaçou "metralhar" Natália Bonavides, já foi condenado por trabalho escravo

Apoie o 247

Revista Fórum - Íntimo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e saudosista da ditadura militar, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, mostrou mais de uma de suas facetas criminosas nesta quarta-feira (15). Durante programa na sua rádio Massa FM, de São Paulo, Ratinho sugeriu “eliminar” a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) com uma metralhadora.

Ele também atacou a petista com frases machistas e misóginas. “Natália, você não tem o que fazer? Vá lavar roupa, vai fazer algo, a lavar as caixas do seu marido, a cueca dele. Isso é uma imbecilidade. A gente tem que eliminar esses loucos. Não dá pra pegar uma metralhadora?”, disparou o apresentador.

À Fórum, a parlamentar afirmou que o comunicador bolsonarista colocou sua vida e sua integridade física em risco e que, por isso, tomará medidas cabíveis na Justiça. “O apresentador Ratinho utilizou uma concessão pública para me atacar e cometeu crimes ao fazer isso. Vamos acioná-lo judicialmente, inclusive criminalmente”, disse Natália.

