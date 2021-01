Record paga R$ 52 mil de indenização por exibir acusados de homicídio em roupas íntimas

247 - A Rede Record , que exibe com frequência reportagens sensacionalistas, foi obrigada pela Justiça a pagar R$ 52 mil de indenização à advogada Roberta Tafner, que, em 2010, foi acusada, com o marido, Willians de Souza, de matar os próprios pais. Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a Justiça considerou que a emissora extrapolou o exercício da liberdade de imprensa ao exibir o momento em que eles foram presos, em São Bernardo do Campo.

Quando a polícia e uma equipe da Record entraram no imóvel, os dois estavam dormindo e foram surpreendidos em trajes íntimos.

“A veiculação da reportagem extrapolou a linha do razoável e dos limites da narrativa”, afirmou o desembargador José Rubens Queiroz Gomes, relator do processo no Tribunal de Justiça.

