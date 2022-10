Record sofre ataque hacker e interrompe programação ao vivo

A Record TV sofreu um ataque hacker que a obrigou interromper a exibição ao vivo do programa Fala Brasil, que estava no ar quando o sistema foi invadido por volta das 9h edit

247 - A Record TV, na manhã deste sábado, 8, sofreu um ataque hacker que a obrigou interromper a exibição ao vivo do programa Fala Brasil, que estava no ar quando o sistema foi invadido por volta das 9h, segundo coluna de Léo Dias no Metrópoles .

“Fontes da coluna LeoDias relataram que a emissora não consegue colocar nenhum tipo de programa ao vivo. Além disso, a Record enfrenta o risco de perder todo o seu sistema de arquivos. Devido ao ocorrido, os funcionários foram dispensados até que o problema seja solucionado”, informou a reportagem.

A coluna ainda reporta que internautas não estão conseguindo assistir à programação ao vivo da emissora pelo aplicativo PlayPlus – apenas a transmissão em tempo real da atração A Fazenda segue normalmente pela plataforma.

