Reinaldo Azevedo: 'Lula garantiu condições mínimas de governabilidade e vai corrigir um Orçamento delinquente'

247 - Em sua coluna publicada nesta quinta-feira (22) no jornal Folha de S.Paulo, o jornalista Reinaldo Azevedo destacou as articulações feitas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para aprovar a PEC da Transição, promulgada pelo Congresso Nacional. A proposta prevê R$ 145 bilhões fora do teto de gastos e deixará o valor do programa Bolsa Família em R$ 600 mais o adicional de R$ 150 por família com criança de até 6 anos.

"Não me lembro de ter lido a previsão de que, 52 dias depois de vitória apertada, o líder petista, na condição de eleito, realizaria a proeza de aprovar a tal PEC ainda durante o plantão do governo derrotado — este que opera no modo 'golpe, silêncio e lágrimas' —, o que garante ao futuro presidente condições mínimas de governabilidade, permitindo a correção de um Orçamento delinquente", escreveu o jornalista Reinaldo Azevedo.

