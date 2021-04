Reinaldo também aponta crime de "extrema gravidade" na conversa entre Bolsonaro e Kajuru

"Presidente e senador aparecem conspirando contra uma CPI e se revela ação concertada contra um ministro do Supremo", diz ele edit

247 – "A conversa que Kajuru exibe com Bolsonaro para se mostrar íntimo é coisa de extrema gravidade. Presidente e senador aparecem conspirando contra uma CPI — uma prerrogativa do Congresso —, e se revela ação concertada contra um ministro do Supremo. Os envolvidos têm de responder", postou o jornalista Reinaldo Azevedo em suas redes sociais.

Na conversa, Bolsonaro revela a intenção de usar a CPI da covid para perseguir governadores, prefeitos e ministros do STF. Kajuru fala no impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

