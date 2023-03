Repórteres da Record desviam R$ 800 mil doados à menina com câncer

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil da Bahia investiga um caso grave de golpe de pix que teria sido aplicado por um editor e dois repórteres da Record em Salvador (BA). Os três profissionais teriam desviado dinheiro de doações feitas para uma menina que tratava um câncer e teve seu drama exibido no Balanço Geral Bahia. Estima-se que tenham se apropriado de pelo menos R$ 800 mil. O caso foi descoberto pelo próprio apresentador da atração, José Eduardo Bocão. A polícia entrou no caso nesta segunda (13) e vai intimar os envolvidos, informa reportagem do portal Notícias da TV.

A Record promove desde a semana passada um investigação interna, ainda não concluída. Mas um editor do programa e um repórter tiveram envolvimento comprovado, segundo fontes do Notícias da TV. O editor teria confessado o crime e foi demitido no último fim de semana. A denúncia chegou ao apresentador Bocão por meio do empresário do jogador Anderson Talisca e do próprio atleta, que doaram R$ 70 mil em uma campanha do programa --o dinheiro, porém, foi desviado.

