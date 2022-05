Reynaldo Gianecchini diz que sofreu censura na Globo e revela agora o que pensa sobre Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Reynaldo Gianecchini está sem contrato com a Globo desde julho do ano passado. Às vésperas de protagonizar a segunda temporada de Bom Dia, Verônica, o ator revelou à revista Veja desta sexta-feira (6) que era proibido se posicionar politicamente na Globo, mas teve que mudar sua postura. "O governo Bolsonaro é inegavelmente uma tragédia", lamentou. As informações são do portal Na Telinha.

Tendo estreado na TV há 22 anos, o ator diz compreende as normas da maior emissora do país. "Na Globo, era regra não falar de política. E eu entendo. Mas chegou uma hora em que precisei me posicionar. O governo Bolsonaro é inegavelmente uma tragédia", prosseguiu.

"Áreas fundamentais para o crescimento de uma nação estão jogadas às traças. Sou filho de professores, uma profissão que amo, e me dói ver como a educação do país está. Isso sem falar do setor cultural. O streaming salvou o cinema brasileiro do Bolsonaro."

Agora com olhar mais crítico, reconhece que Da Cor do Pecado (2004), novela que protagonizou, tem um título problemático. "É inadmissível. Parece que é chato, mas pra mudar, precisamos ser chatos. Se 60% da população é negra, então todos os elencos deverima ter no mínimo 60% de negros. Não trabalho em projetos que não tenham elenco diverso", avisou.

