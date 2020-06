Robôs mais uma vez falham e sobem #NinguemDerrunaBolsonaro nos assuntos mais comentados do Twitter

Mais uma vez uma # em defesa de Bolsonaro, contendo erros de português, é assunto mais comentado no Twitter. Internautas contestam veracidade das postagens e acusam a rede bolsonarista de alimentar postagens com robôs edit

247 - Mais uma vez uma # em defesa de Bolsonaro, contendo erro de português, é assunto mais comentado no Twitter. Internautas contestam nesta segunda-feira (15) a veracidade das postagens e acusam a rede bolsonarista de alimentar as postagens com robôs.

Veja a repercussão:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.