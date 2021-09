Rodrigo Constantino fica inconformado com recuo de Bolsonaro: "game over"

Apoie o 247

247 - O jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino se mostrou decepcionado nesta quinta-feira (9) com o recuo nos ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes por parte de Jair Bolsonaro.

Em carta, redigida pelo ex-presidente Michel Temer, Bolsonaro prega a harmonia entre os poderes e diz que suas declarações contra Moraes foram feitas no "calor do momento" das manifestações golpistas de 7 de setembro.

Em uma série de postagens no Twitter, Constantino diz que Bolsonaro "sucumbiu ao sistema": "game over". Ele diz ainda que "Bolsonaro pode ter assinado sua derrota hoje".

"É, meus caros, essa nota que parece pedido de desculpa do presidente mostra que não se peita impunemente o sistema… Se era xadrez 4D, parece que Bolsonaro tomou um xeque-mate de uma rainha tridimensional. Depois da demonstração de força do povo, o presidente demonstra fraqueza. Situação bem complicada para os patriotas. Bolsonaro pode ter assinado sua derrota hoje... Dia 7: multidão nas ruas com pauta patriótica condenando o arbítrio. Dia 9: Bolsonaro elogia China como essencial e pede desculpas ao STF. Game over. O sistema declarou guerra ao povo. O presidente sucumbiu ao sistema. Meu pai sempre me disse sobre ter armas: filho, se sacar, tem que estar disposto a puxar o gatilho. Eu tenho uma pistola pois sei que puxaria o gatilho para proteger minha propriedade e minha família. Mostrar arma e não atirar, ou puxar um revólver sem bala, isso é mortal", escreveu o bolsonarista.

