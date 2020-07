Rodrigo Vianna: "Moro integra o polo de extrema direita no Brasil"

247 - O jornalista Rodrigo Vianna, apresentador do Boa Noite 247, rebateu a fala do ex-ministro Sergio Moro em que afirmou que o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro representam dois polos extremos na política brasileira.

Vianna lembrou que Moro, usando de sua toga na Lava Jato, atuou de forma a prejudicar o ex-presidente Lula e eleger Jair Bolsonaro, a quem ele serviria mais tarde como ministro da Justiça. Portanto, o jornalista crava os dois polos existentes no Brasil: o polo da democracia, da esquerda e centro esquerda e do ex-presidente Lula, e o polo da extrema direita, de Jair Bolsonaro e Sergio Moro.

“Ele promoveu essa perseguição a um campo político. A gente lembra bem como ele se portava, e hoje em dia ele admite, ele diz: ‘eu estava em um ringue com o ex-presidente Lula’. Portanto esse é o Moro que agora quer dizer que tem dois polos opostos no Brasil. Sim, tem dois polos opostos no Brasil, de um lado o Lula, a democracia, outros setores de esquerda, o PSOL, PDT, PSB, PCdoB e setores democráticos em outros partidos, esse é um polo. E o outro polo é a extrema direita. Então tem dois polos: a democracia, a centro esquerda, e no outro polo a extrema direita. Neste polo está Sergio Moro, ele ajudou a eleger a extrema direita no Brasil caçando o presidente Lula e promovendo uma campanha de perseguição ilegal que foi a Lava Jato em colaboração do FBI e com forças dos Estados Unidos”, afirmou Rodrigo Vianna.

