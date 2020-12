Sakamoto: 'Bolsonaro não deve ter perdido uma noite de sono por causa da pandemia'

O jornalista Leonardo Sakamoto também afirma que chamar Jair Bolsonaro de "'assassino' ou de 'genocida', por mais pertinente que seja, não deve provocar no presidente uma mísera ruga de preocupação". "Pelo contrário, é provável que celebre o fato por ajudá-lo a se manter nos holofotes", analisa edit

247 - Jair Bolsonaro "nunca deve ter perdido uma noite de sono por contas dos milhares de brasileiros mortos por covid-19", escreve o jornalista Leonardo Sakamoto em seu blog. "Como ele mesmo diz: 'lamento os mortos, mas é o destino de todo mundo'. Chamá-lo de 'assassino' ou de 'genocida', por mais pertinente que seja, não deve provocar no presidente uma mísera ruga de preocupação. Pelo contrário, é provável que celebre o fato por ajudá-lo a se manter nos holofotes", complementa.

De acordo com o jornalista, "o povo pode até contrair um cruzamento de ebola e varíola, contanto que ele (Bolsonaro) não seja apeado do poder, que o caminho para a sua reeleição continue sendo pavimentado, que seus filhos não se tornem réus, nem sejam condenados e que Fabrício Queiroz, o amigão que, segundo o próprio presidente, paga as contas dele, não vá para a cadeia - de novo".

"Bolsonaro não tem medo que pessoas morram, preocupa-se apenas que a economia volte a fechar se a pandemia crescer, tornando insustentável este ensaio de retorno à vida coletiva", diz. "Bombar aglomerações, negar a vacinar a si mesmo, chamar quem tem medo de morrer de covid de 'maricas' ajuda a mobilizar os seguidores fanáticos e a garantir que a mídia dê cobertura, mas também a estender demasiadamente a duração da pandemia", afirma. "É, portanto, ele e não os prefeitos e governadores que respeitam quarentenas, o responsável por alongar a covid no Brasil", ironiza.

